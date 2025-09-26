Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray 7'de 7 için sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı 11'i

Galatasaray 7'de 7 için sahaya çıkıyor! İşte Okan Buruk'un Alanyaspor maçı 11'i Trendyol Süper Lig'de çıktığı 6 maçı kazanan Galatasaray, rotasını Alanya'ya çevirdi. Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool sınavı öncesinde Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılar, ligde 7'de 7 yapmanın hesaplarını yapıyor. İşte Okan Buruk'un ilk 11'i... (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri









Son 3 yılın şampiyonu G.Saray, halkaya bir parça daha eklemek için hedefine emin adımlarla ilerliyor. Sarı-kırmızılılar bu sezon sahaya çıktığı 6 karşılaşmadan da sahadan zaferle ayrılırken gözler Alanya maçına çevrilmiş durumda.

En yakın rakipleri Göztepe ve F.Bahçe ile aradaki puan farkını 9'a çıkarma ihtimali bulunan sarı-kırmızılılar, kritik Liverpool mücadelesi öncesinde hata yapmak istemiyor. Teknik direktör Okan Buruk oyuncularını adım adım maçlara hazırlarken herkesten Liverpool'u unutup Alanya maçına bakmalarını istedi.