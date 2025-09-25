Suudi Arabistan Pro Ligi’nde 4. hafta, birbirinden iddialı iki ekibin mücadelesine sahne olacak. Al Shabab, sahasında Al Kholood'u konuk etmeye hazırlanıyor. Sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyen takımlar, kayıpsız ilerlemek adına kritik bir sınava çıkacak. Her iki ekip de hafta boyunca hazırlıklarını tamamladı ve gözünü 90 dakikaya çevirdi. Futbolseverler ise heyecan dolu karşılaşma öncesi, "Al Shabab-Al Kholood maçı ne zaman ve saat kaçta? Suudi Arabistan Pro Ligi maçı hangi kanalda?" sorularını araştırmaya devam ediyor. Detaylar haberimizde...

Al Shabab-Al Kholood maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Al Shabab, sahasında güçlü rakibi Al Kholood'u konuk edecek. Ligde üst sıraları hedefleyen iki takım da sezona istikrarlı bir başlangıç yapmanın peşinde. İlk haftaları kayıpsız atlatmak isteyen taraflar, bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak yoluna moralli bir şekilde devam etmeyi planlıyor. Taraftarlar ise büyük bir merakla, "Al Shabab-Al Kholood maçı canlı izle" ve "Al Shabab-Al Kholood maçı hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Al Shabab-Al Kholood maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AL SHABAB-AL KHOLOOD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Ligi 4. haftasında oynanacak Al Shabab-Al Kholood maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 18.25'te başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.