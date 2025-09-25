Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'a dev gelir! 23 milyon euro...

Galatasaray'a dev gelir! 23 milyon euro... Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak 23 milyon Euro'luk dev bir geliri kasasına koydu. Elde edilen bu gelir Cimbom'da yönetimi bir hayli memnun etti. İşte haberin detayları... Galatasaray Haberleri









ABONE OL

Süper Lig'de önüne geleni deviren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ise istediği başlangıcı yapamadı. Almanya'da Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybeden sarı-kırmızılılar büyük bir üzüntü yaşarken, UEFA'dan gelen haber ufak da olsa bir teselli yarattı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 36 takıma ödemelerini yaptı. Sarı kırmızılıların payına düşen 23 milyon euro kulübe yatırıldı.