Spor yazarları Kayserispor-Beşiktaş maçını değerlendirdi
Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılarak evinle 3 puana döndü. Fotomaç Gazetesi yazarları, Kayserispor-Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta yıldız varsa en baştaki oyuncu Rafa Silva'dır. Son günlerde Portekizli yıldıza yöneltilen eleştirileri anlamakta zorlanıyorum. Evet, zaman zaman onun da formsuz anlarını gördük ama kabul edelim; Rafa varken başka kimse konuşulmaz! Kayserispor deplasmanında adeta futbol resitali sundu. Hem takımını ayağa kaldırdı hem de taraftarlara umut aşıladı. Doğrusu, Beşiktaşlı oyuncular maça tedirgin başladı. Olası puan kaybının baskısı üzerlerindeydi. 15. dakikada Rafa sahneye çıktı ve tabiri caizse maçın sazını eline aldı. Hem takımı hem de tribünleri rahatlattı. Golden sonra Beşiktaş'ın özgüveni yükseldi, takım coştu.
Sadece Rafa değil, dün birçok futbolcu sahada alkışı hak etti. Orkun, attığı ara paslarla oyuna kalite kattı. Ndidi sakatlanıp çıkana kadar rakibe nefes aldırmadı. Rashica ve Svensson, uzun süredir formadan uzak kalmanın hırsıyla kusursuza yakın bir oyun ortaya koydu. Genç Emirhan ise sahanın en iyilerindendi. Böyle oynarsa; bu formayı kolay kolay bırakmaz. Abraham'ın da gol atarak moral bulması çok değerliydi. Beşiktaş, kağıt üzerinde zor görünen Kayserispor deplasmanını rahat geçti. Hem oyun hem skor anlamında güçlü bir mesaj verdi. Demek ki sorun, aslında takım olabilmekmiş. Dünkü futbol gösterdi ki Beşiktaş, bir bütün halinde oynadığında pes etmeyecek. Bu galibiyet, milyonlarca Beşiktaşlıya umut verdi. Siyahbeyazlı takımın kusursuza yakın oyunu milyonlarca Beşiktaşlıya "Biz buradayız" mesajını gönderdi.
Genç Devrim'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. 9 yaşından bu yana altyapıda olan bu çocuğun kumaşı çok kaliteli. Dün sahaya adımını attığında özgüveniyle, cesaretiyle "Ben hazırım" dedi. Sergen Yalçın'ı da tebrik ediyorum; gençlere cesaretle forma vermek, onların gelişimini hızlandırıyor. Kayserispor'un evladı 17 yaşındaki Kayra'ya da dikkat çekmek isterim. Türk futbolunun yarınları gençlerde. Onlara güvenelim, sabredelim. Bu Beşiktaş mücadele ettiği sürece zirve yolunda iddiasını korur.
TURGAY DEMİR – RAFA GÜNEŞTİR
Dünyamız futbol ise güneşi goldür. Gol yoksa her yer karanlıktır, hiçbir "güzelliği" göremezsiniz... Beşiktaş lig ve Avrupa'da atamadığı goller yüzünden kaosun içine düştü... Dün Kayseri'de bu kaos derinleşebilirdi, eğer iki haftadır suratı düşmüş olan Rafa Silva ile Sergen Yalçın hafta içi konuşmamış olsaydı... Rafa sıcak bir ilgiyle kendine geldi, hat-trick yaptı, maçı aldı, götürdü... Gol ve golcü bu kadar önemli, geri kalan her şey teferruattır... Çünkü güneş yoksa takımınızın gerisi kendini gösteremez... Net!..
Beşiktaş sezonun en iyi maçlarından birini oynarken az pas, çok icraat yaptı. Gole kestirmeden gitti... Orkun Kökçü, kaleye doğru koşanların önlerine harika toplar attı... Rafa'nın bir golü böyle geldi. Ndidi, içine Gedson kaçmış gibiydi... Her topu kazandı, pas arası yaptı, gerçek bir savaşçıydı. Sergen Yalçın'ın zorunlu olarak oynattığı Emirhan, savunmanın en akil adamıdır dün bunu bir kez daha gördük ama bundan sonraki maçlarda Emirhan'ı görür müyüz orası belli değil... Çünkü bu çocuk kimseye beğendiremiyor kendini vesselam...
Oscar Wilde'nin dediği gibi, günümüz insanı her şeyin fiyatını biliyor ama hiçbir şeyin kıymetini bilmiyor. Takım bir maç kaybedince Mert Günok'tan, Emirhan'dan başlayıp Orkun'a, Rafa'ya kadar gidiyor eleştiri okları. Kıymet bilmeyenler ordusu sahne alıyor sürekli... Bilmeyen yine bilmesin ama biz bir kez daha hatırlatalım; konumuz Kartal olduğuna göre pençeleri Rafa'dır, akciğerleri Ndidi, kalbi Orkun, ayaklarından biri Emirhan, diğeri Mert Günok'tur... Kıymet bilin... Not: Genç Devrim'i beğendim, özgüvenli oynadı. Bir genç adam için bu az şey değil.