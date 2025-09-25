

Sadece Rafa değil, dün birçok futbolcu sahada alkışı hak etti.

Orkun, attığı ara paslarla oyuna kalite kattı. Ndidi sakatlanıp çıkana kadar rakibe nefes aldırmadı. Rashica ve Svensson, uzun süredir formadan uzak kalmanın hırsıyla kusursuza yakın bir oyun ortaya koydu. Genç Emirhan ise sahanın en iyilerindendi.

Böyle oynarsa; bu formayı kolay kolay bırakmaz. Abraham'ın da gol atarak moral bulması çok değerliydi.

Beşiktaş, kağıt üzerinde zor görünen Kayserispor deplasmanını rahat geçti. Hem oyun hem skor anlamında güçlü bir mesaj verdi.

Demek ki sorun, aslında takım olabilmekmiş. Dünkü futbol gösterdi ki Beşiktaş, bir bütün halinde oynadığında pes etmeyecek.

Bu galibiyet, milyonlarca Beşiktaşlıya umut verdi. Siyahbeyazlı takımın kusursuza yakın oyunu milyonlarca Beşiktaşlıya "Biz buradayız" mesajını gönderdi.



