Aston Villa-Bologna maçı ne zaman ve saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nin 1. haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa, sahasında İtalya ekibi Bologna'yı konuk edecek. Turnuvada yoluna devam etmeyi amaçlayan iki takım da ilk karşılaşmalarını kazanmayı hedefliyor. Ev sahibi Aston Villa, taraftarının desteğini arkasına alarak iç sahadaki avantajını lehine çevirmek isterken, Bologna ise zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Aston Villa-Bologna maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi 1. haftasında oynanacak Aston Villa-Bologna maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-Bologna maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.