Fenerbahçe'de flaş gelişme! Tedesco'nun yerine gelecek isim...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertilerde göreve yeni gelen Domenico Tedesco, oynanan 4 maç sonunda eleştirilerin odağı oldu. Takımın gösterdiği kopuk performans ve yaşanan puan kayıplarının ardından Alman teknik adamın koltuğu sallanmaya başladı. Fenerbahçe'de Tedesco'nun gitme ihtimaline karşı yerine geçecek isimler konuşulmaya başlandı. İşte o isim ve detaylar...
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı. Dinamo Zagreb karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyet, teknik direktör Domenico Tedesco'nun tercihlerini tartışmaya açtı. Genç teknik adamın sahaya sürdüğü ilk 11 büyük şaşkınlık yarattı. Çağlar Söyüncü sağ bekte, Semedo ise ön liberoda görev yaptı.
Tedesco'nun Fenerbahçesi sahada istatistiklerde de rakibinin gerisinde kaldı. İkili mücadelelerde 61'e 30, hava toplarında ise 19'a 7'lik üstünlük Dinamo Zagreb'in lehineydi. Bu zafiyet, yenen gollerde etkili oldu. Fenerbahçe savunması eleştirilerin odağı oldu.
Tedesco, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 4. maçında ilk yenilgisini tattı. Göreve 1-0'lık Trabzonspor galibiyetiyle başlayan Alman hoca, ardından Alanyaspor (2-2) ve Kasımpaşa (1-1) maçlarında berabere kalmıştı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu mağlubiyet ve etkisiz futbolun ardından Alman teknik direktörün geleceği ciddi şekilde sorgulanmaya başladı.
Tedesco, maç sonrası yaptığı açıklamada yenilgiyi şu sözlerle değerlendirdi ve oyun anlamında çok kötü olmadıklarından şu sözlerle bahsetti: "Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Tempo ve baskı olarak ilerleme gördüm. Oyuna iyi başladık ama yemememiz gereken goller yedik. Çağlar ve Semedo'nun pozisyonları problem değildi. İkili mücadelelerde çok fazla kaybettik, bunu geliştirmeliyiz."
Sabah'ın haberine göre pazar günü ligde oynanacak Antalyaspor karşılaşması Domenico Tedesco için kritik bir sınav olacak. Sadettin Saran ve yönetiminin sabrı tükenirse, milli ara öncesi Tedesco ile yolların ayrılması ve takımın Aykut Kocaman veya Volkan Demirel'e emanet edilmesi gündeme gelebilir.
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Saran, göreve gelmeden önce Aykut Kocaman'a ve Volkan Demirel'e yöneticilik teklif etmiş, iki isimde saha içinde kalmak istedikleri için bu teklifi reddetmişlerdi. Tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman'ın, Tedesco'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'den gelecek teklifi kabul etmesi ve Volkan Demirel'in yardımcısı olarak göreve başlaması bekleniyor.
Aykut Kocaman teknik direktör olarak Fenerbahçe'de 2010-2013, 2017-2018 yılları arasında görev yapmıştı. Kocaman, Fenerbahçe ile 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi yarı finaline çıkma başarılarına imza atmıştı.