Son dakika spor haberleri: Yeni sezona yaptığı transferlerle iyi giren son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, ligde yoluna namağlup devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçından galip ayrılarak bir rekor daha kırmak istiyor. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 25.09.2025 - 13:14Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 - 14:08
Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde kırdığı rekorlara bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.
Galatasaray, yarınki Corendon Alanyaspor karşılaşmasını kazanarak, Süper Lig'in ilk 7 haftasındaki en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirmeyi amaçlıyor.
Sarı-kırmızılılar, daha önce Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yapmıştı. Galatasaray, daha sonra teknik direktör Okan Buruk ile geçen sezon aynı başarıyı yakaladı.
Bu sezon ise ilk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1, beşinci haftada ikas Eyüpspor'u 2-0 ve altıncı haftada da TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek söz konusu başlangıcı tekrarladı.
Sarı-kırmızılılar, yarın ligin 7. haftasında Alanyaspor'a konuk olacağı maçı kazanmaları halinde 7'de 7 yaparak, Galatasaray tarihindeki en iyi Süper Lig başlangıcını gerçekleştirecek.
Galatasaray, bu rekorun ardından Süper Lig'de üst üste 4 maç daha kazanırsa, Fenerbahçe'nin rekoruna ortak olacak.
Okan Buruk ise, geçen sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçıyla birlikte 1998-1999 sezonunda 5'te 5 yapan Fatih Terim'i bu alanda geçti ve sarı-kırmızılıların tarihinde 6'da 6 yapan ilk Türk teknik direktör oldu.
Söz konusu başarıyı bu sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasında tekrarlayan Okan Buruk, Alanyaspor karşısında galip gelerek kendi rekorunu geliştirmeyi amaçlıyor.