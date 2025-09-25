Real Oviedo-Barcelona maçı ne zaman ve saat kaçta? La Liga maçı hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Oviedo sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Ev sahibi ekip taraftarı önünde hata yapmak istemezken, zorlu deplasmanda etkili bir performans ortaya koymayı amaçlayan Katalan ekibi ise 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler, "Real Oviedo-Barcelona maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Real Oviedo-Barcelona maçı ne zaman ve saat kaçta? La Liga maçı hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan 6. hafta maçları ile devam ediyor. Real Oviedo ile Barcelona kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen Katalan ekibinin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan Hansi Flick ve öğrencileri, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Real Oviedo-Barcelona maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Real Oviedo-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL OVIEDO-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 6. haftasında oynanacak Real Oviedo-Barcelona maçı 25 Eylül Perşembe günü saat 22.30'da başlayacak. Carlos Tartiere'de oynanacak Real Oviedo-Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL OVIEDO-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Oviedo: Escandell, Ahijado, Calvo, Carmo, Alhassane, Dendoncker, Sibo, Chaira, Reina, Hassan, Rondon

Barcelona: Garcia, Eric Garcia, Araujo, Christensen, Martin, Casado, Pedri, Raphinha, Olmo, Rashford, Ferran