CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Kislyak'ın menajerinden Fenerbahçe itirafı! Kislyak'ın menajerinden Fenerbahçe itirafı! 09:28
Okan Buruk 'mümkün değil' demişti! G.Saray dünya yıldızını kadrosuna katıyor Okan Buruk 'mümkün değil' demişti! G.Saray dünya yıldızını kadrosuna katıyor 09:26
G.Saray'ın kazandığı penaltılar doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı! G.Saray'ın kazandığı penaltılar doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı! 08:59
G.Saray maçı sonrası flaş Ali Şansalan sözleri! G.Saray maçı sonrası flaş Ali Şansalan sözleri! 08:46
F.Bahçe'den Ali Şansalan tepkisi! F.Bahçe'den Ali Şansalan tepkisi! 01:05
Okan Buruk: Barış Alper Yılmaz ve transfer... Okan Buruk: Barış Alper Yılmaz ve transfer... 01:03
Daha Eski
Fenerbahçe'den Zhegrova bombası! Bonservis bedeli... Fenerbahçe'den Zhegrova bombası! Bonservis bedeli... 01:01
F.Bahçe'den Ali Şansalan tepkisi! F.Bahçe'den Ali Şansalan tepkisi! 00:54
Fenerbahçe'ye Sabitzer önerisi! Transfer... Fenerbahçe'ye Sabitzer önerisi! Transfer... 00:44
Beşiktaş'ta Sancho operasyonu Beşiktaş'ta Sancho operasyonu 00:38
Beşiktaş'tan Sterling atağı Beşiktaş'tan Sterling atağı 00:35
Trabzonspor'dan Buendia hamlesi Trabzonspor'dan Buendia hamlesi 00:33
Okan Buruk 'mümkün değil' demişti! G.Saray dünya yıldızını kadrosuna katıyor
G.Saray'ın kazandığı penaltılar doğru mu? Ahmet Çakar yorumladı!
Canlı altın ve döviz kuru takibi 9 Ağustos 2025
🏃‍♂️Spor yaparken sakatlanmayın!