TRANSFER HABERİ: Okan Buruk 'mümkün değil' demişti! Galatasaray dünya yıldızını kadrosuna katıyor
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 yenen Galatasaray, yeni sezona 3 puanla başladı. Bir yandan transfer çalışmalarını da sürdüren sarı kırmızılılarda sıcak bir gelişme yaşandı. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un 'transferi mümkün görünmüyor' dediği o yıldız için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 09.08.2025 - 09:27