Yeni sezon öncesinde hazırlık çalışmalarının ikinci etabı için Avusturya'da bulunan son şampiyon Galatasaray, buradaki son hazırlık maçında İtalya ekibi Cagliari'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Roland Sallai, "Çok iyi bir maç çıkardık. Çoğu oyuncu ilk maçına çıktı. Aslında baktığınızda yorgunuz biraz. İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Sezon başlamadan önce de elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'ASIL ÖNEMLİ MAÇLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ VE LİGDE YAPACAĞIMIZ MAÇLAR'

İlk resmi maça iyi ve hazır bir şekilde çıkmaları gerektiğini ifade eden Sallai, "Her şey iyi gidiyor. 3 maçın 3'ünü de kazanmayı başardık. Mutluyuz tabii ki. Ama aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Asıl önemli maçlar Şampiyonlar Ligi ve ligde yapacağımız maçlar. Çok daha iyi çalışmamız, ilk maçımıza iyi ve hazır bir şekilde çıkmamız gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

'GENÇLERİN GÖSTERDİĞİ GELİŞİMDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ'

Takımda yer alan genç oyuncuların gelişimlerinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Gençlerin gösterdiği gelişimden dolayı oyuncular, çalışanlar ve kulüp olarak çok mutluyuz. Gerçekten iyi oyun çıkardılar. Bu da kulübün ve akademinin başarısı, hocamızın iyi bir iş çıkardığının göstergesi. Gençler iyi işler çıkardıkça ve geliştikçe biz de çok mutlu oluyoruz" dedi.

'GALATASARAY'LA GELECEKTE ÇOK DAHA FAZLALARINA İMZA ATMAK İSTERİM'

Galatasaray formasıyla daha çok kupa kazanmak istediğine vurgu yapan Roland Sallai, sözlerine şöyle devam etti:

"Açıkçası en iyi hislerden, en iyi atmosferlerden bir tanesi, belki de en iyisi olabilir. Kariyerim açısından burada olduğum için çok mutluyum. Bir tane şampiyonluğum oldu. Galatasaray'la gelecekte çok daha fazlalarına imza atmak isterim."

'BEN HER ZAMAN TAKIMIM İÇİN OYNUYORUM'

Esnek bir oyuncu olduğunu, birçok pozisyonda da oynayabildiğini ifade eden Sallai, "Çok pozisyonda oynayabiliyorum. Daha önce de birçok kez söylediğim gibi ben esnek bir oyuncuyum. Fakat sahanın ilerilerinde oynamak daha çok hoşuma gidiyor. Nerede oynarsam oynayayım ben her zaman takımım için oynuyorum. Hocamın kararına her zaman saygı duyuyorum. Hocam beni sahaya çıkardığı sürece ekibim için elimden gelen her şeyi yapacağım" diyerek sözlerini noktaladı.