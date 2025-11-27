Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında kendi sahasında Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. Kanarya bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.



17. dakikada Marco Asensio ile verkaç yaptıktan sonra ceza yayının üzerinde topla buluşan Anderson Talisca'nın vuruşunda kaleci Denes Dibusz meşin yuvarlağı kurtardı.



24. dakikada Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan Marco Asensio'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda kaleci Denes Dibusz meşin yuvarlağı kontrol etti.



30. dakikada Marco Asensio'nun pasıyla ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Archie Brown'un son çizgiye inip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



33. dakikada Marco Asensio'nun rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışı sağ tarafından sert vuruşunda kaleci Denes Dibusz meşin yuvarlağı kurtardı.



35. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.



40. dakikada Cebrails Makreckis'in sağ taraftan kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topu alan Barnabas Varga ilerleyip içeri çevirdi. Ön direkte bulunan Bamidele Yusuf'un vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı çıktı.



45. dakikada Kristoffer Zachariassen'in kafayla verdiği pasta defansın arkasına sarkan Bamidele Yusuf'un ceza sahası içinde plase vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



İkinci yarıda konuk ekip Ferencvaros adına 66. dakikada Varga ağları sarstı.

Bu gole Fenerbahçe'den Anderson Talisca 69. dakikada cevap verdi. Karşılaşmanın 76. dakikasında sarı-lacivertlilerde Yiğit Efe Demir sakatlandı. Genç oyuncu maça devam edemezken yerini Mert Müldür'e bıraktı.Maçın 79. dakikasında Fenerbahçe'de Dorgeles Nene'nin şutu direğe takıldı.Mücadelenin 90+1. dakikasında Fenerbahçe'de Jhon Duran kırmızı kartla oyun dışı kaldı.Karşılaşmada başka bir gelişme olmadı ve Fenerbahçe rakibi ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.