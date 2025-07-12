Ümraniyespor-Galatasaray maçı CANLI

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılıların, deplasmanda Ümraniyespor ile kozlarını paylaştığı bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...