Geride kalan sezonu çifte kupayla tamamlayan Cimbom, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşı karşıya geliyor.
Sarı-kırmızılı takım, Okan Buruk yönetiminde görücüye çıkıyor.
Bu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...
İŞTE ÜMRANİYESPOR-GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ:
Ümraniyespor: Cihan, Yusuf, Glumac, Emirhan, Servet, Yusuf Saitoğlu, Atalay, Bardhi, Benny, Soukou, Batuhan
Galatasaray: Jankat, Ali Turap, Cuesta, Nelsson, Kazımcan, Zaniolo, Torreira, Berkan, Köhn, Yusuf, Çağrı
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
İlk yarı maç sonucu: Ümreniyespor 1-2 Galatasaray
Goller: 7' Berkan Kutlu, 11' Soukou, 33' Zaniolo
ÜMRANİYESPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor-G.Saray maçı TSİ 21.30'da başladı. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
Galatasaray'da 2025-2026 sezonunun ilk golü Berkan Kutlu'dan geldi! 🟡🔴 pic.twitter.com/9HbWhudmw0— S Sport Plus (@ssportplustr) July 12, 2025
Merkezden hızlı çıkan Ümraniyespor, Soukou ile eşitliği yakaladı! 💪 pic.twitter.com/icASoAu5Sg— S Sport Plus (@ssportplustr) July 12, 2025
Organize gelişen atakta Zaniolo, Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren golü kaydetti! ⚽️ pic.twitter.com/eAHBqhBLD6— S Sport Plus (@ssportplustr) July 12, 2025