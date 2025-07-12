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Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor 21:44
F.Bahçe Karagümrük ile berabere kaldı! F.Bahçe Karagümrük ile berabere kaldı! 21:36
Napoli'den Osimhen için hayrete düşüren talep! Napoli'den Osimhen için hayrete düşüren talep! 20:20
Felipe Augusto resmen Trabzonspor'da Felipe Augusto resmen Trabzonspor'da 19:35
Fırtına hazırlık maçında berabere kaldı! Fırtına hazırlık maçında berabere kaldı! 19:28
Orkun Kökçü'nün duygusal anları! Gözyaşlarına hakim olamadı Orkun Kökçü'nün duygusal anları! Gözyaşlarına hakim olamadı 19:22
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Fırtına ayrılığı duyurdu! Fırtına ayrılığı duyurdu! 18:04
Ümraniyespor-G.Saray | CANLI Ümraniyespor-G.Saray | CANLI 17:58
Orkun Kökçü İstanbul'da! Orkun Kökçü İstanbul'da! 17:24
Tammy Abraham: Çok büyük bir kulübe geldim! Tammy Abraham: Çok büyük bir kulübe geldim! 17:16
Beşiktaş günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi Beşiktaş günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi 16:37
F.Bahçe yıldız sağ kanatla ilgileniyor! F.Bahçe yıldız sağ kanatla ilgileniyor! 16:35
Napoli'den Osimhen için hayrete düşüren talep!
Ümraniyespor-G.Saray | CANLI
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (12 Temmuz)
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