Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe'nin konuğu oluyor. Bellona Kayserispor maçında aldığı galibiyetle son 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılılar, İzmir ekibinin karşısına rotasyonlu kadroyla çıkacak.
Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI 11'LER
Göztepe: Lis, Ogün, Koray, Héliton, Bokele, Lasse, Dennis, Ahmed, Tijanić, Kubilay, Rômulo
Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Cuesta, Jakobs, Kerem, Berkan, Frankowski, Mertens, Ahmet, Morata
GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Göztepe - Galatasaray maçı 24 Mayıs Cumartesi günü, saat 19.00'da başladı. İzmir'deki karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.