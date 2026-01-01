Galatasaraylı oyuncu Mario Lemina'nın forma giydiği Gabon Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON) grup aşamasında elenmesinin ardından hükümet tarafından süresiz olarak askıya alındı.

The Athletic'te yer alan habere göre Gabon hükümeti, turnuvadaki performansı "utanç verici" olarak nitelendirirken, milli takımda kapsamlı yaptırımlara gidildi. Marseille forması giyen yıldız futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang ile milli takım kaptanı Bruno Ecuele Manga, milli takımdan men edildi. Ayrıca teknik ekip tamamen dağıtıldı ve Gabon Milli Takımı'nın faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Gabon, AFCON'da mücadele ettiği F Grubu'nu puansız son sırada tamamladı. Son maçında Fildişi Sahili karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Jean-Phillippe Krasso'nun 44. dakikadaki golüyle geri dönen Fildişi Sahili, Evan Guessand ve Bazoumana Traore'nin son 10 dakikadaki golleriyle galibiyete ulaştı.

Hükümet tarafından ulusal televizyonda okunan resmi açıklamada, Aubameyang ve Ecuele Manga'nın milli takımdan "çıkarıldığı" ifade edildi. 105 maçla Gabon tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olan Ecuele Manga, turnuvadaki ilk iki maçta forma giyerken son maçta kadroya alınmadı. 41 golle ülke tarihinin en golcü oyuncusu olan Aubameyang ise Mozambik maçında gol atmasına rağmen, Fildişi Sahili karşılaşmasında sakatlığı gerekçe gösterilerek kadro dışı bırakıldı.

Gabon Teknik Direktörü Thierry Mayouma da hükümetin "teknik ekibi feshetme" kararı sonrası görevinden ayrılacak. Açıklamada ayrıca Gabon Futbol Federasyonu'na, yaşanan süreçle ilgili tüm sorumluluğu üstlenmesi çağrısı yapıldı.