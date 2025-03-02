Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kasımpaşa - Galatasaray mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Kasımpaşa: Gianniotis, Yasin, Opoku, Piatkowski, Winck, Gökhan, Ben Ouanes, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Nuno

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış, Osimhen

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Kasımpaşa-Galatasaray maçı 2 Mart Pazar günü saat 16.00'da başladı.

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki Kasımpaşa-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TEK HEDEF GALİBİYET

UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda AZ Alkmaar'a elenen, yoluna lig ve kupada devam eden Galatasaray, hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sezon sonunda 5. yıldızı takmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, ligde yoluna namağlup devam ediyor. Kasımpaşa maçında 3 puanın sahibi olmak isteyen Cimbom, geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından tekrar galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. 64 puanla birinci sırada yer alan Galatasaray, sarı-lacivertlilerle olan 6 puan farkı korumayı amaçlıyor.

VICTOR OSIMHEN ATMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın en önemli hücum silahlarından biri olan Victor Osimhen, etkili performans göstermeye devam ediyor. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 27 maçta süre alan Nijeryalı yıldız futbolcu, 20 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.

OKAN BURUK TRİBÜNDEN TAKİP EDİYOR

Ligin 25. haftasında Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamalarla PFDK'ya sevk edilen Okan Buruk'un cezası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Okan Buruk'a 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verdi.

Konu hakkında Tahkim Kurulu'na yapılan itirazın reddedildiği belirtilirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa maçında kulübede yer alamayacağı açıklandı.

GALATASARAY'DAN KASIMPAŞA'YA AĞIR ÜSTÜNLÜK

Kasımpaşa ile Galatasaray 84. kez rakip oldu. Daha önce oynanılan maçlardan 63'ünü sarı-kırmızılılar kazanırken, 7 mücadeleyi de lacivert-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İŞTE MAÇIN HAKEMİ!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa-Galatasaray maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Murat Ergin Gözütok yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Pakkan üstlendi.

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