UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcilerimizden Galatasaray, deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu ve tur hayallerini zora soktu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte Teknik Direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Maçtan önce de söyledim, eksik geldik, önemli eksiklerimiz var. 11 yaparken zorlandık. Ne olursa olsun bu kadar kötü oynamaya hakkımız yok. Bunun altını çizmem gerekiyor."

"11'e 11'ken de iyi oynamadık. Bu oyunu, mağlubiyeti sadece 10 kişi üzerinden okumamak gerek. 11'e 11'ken de iyi oynamadık, her şeyi kötü yaptık. Savunma da yapamadık, top bizdeyken de oynayamadık, pası da veremedik, ayağımızda da tutamadık, arkadaşımıza veremedik. Her şeyin kötü olduğu bir günde buradan iyi bir sonuç... İkinci yarıya 1-1'le girip, bir şeyleri düzeltiriz dedik. İkinci yarı 4'lüye döndük. Bir yandan Abdülkerim ve Kaan'ın sarı kartlı olmasından korkuyordum. Birebirdeki hamlelerin riskli olmasından korkuyordum. İlk yarı sonunda Kaan'ı merkeze aldım. Merkez daha riskli olur dedim, sağ beke, daha alıştığı yere almak istedim, sarı kart riskini, iki sarı kartlı oyuncuyu yan yana oynatmamak için... Maalesef kırmızı kart oldu. 10 kişi kaldıktan sonra da savunmayı iyi yapamadık. Kötü, acı bir gün. Üzüleceğimiz bir gün. Bir yandan da ikinci maçı kendi sahamızda oynayacağız. Ümidimiz kesmedik. Altını çizeyim. İkinci maç kendi sahamızda. Futbolda her şey var. Bu tür dönüşler çok oldu. Buna inanacağız ve daha iyi hazırlanacağız. Üzdüğümüz insanların gönlünü almak için oynayacağız. 4 gün sonra lig maçı, Rizespor deplasmanı var. Oraya adapte olacağız, hazırlanacağız. Yeni transferlerimiz, bu maçta oynamayan cezalı oyuncularımız, yetiştirebilirsek sakatlarımız daha yeni bir kadroyla kazanarak morallenmek ve ligdeki avantajımızı devam ettirmek istiyoruz. Devamında da Avrupa'da rövanşı oynayacağız. Avrupa'daki ümidimizi de hiçbir zaman kesmeyeceğiz. Burada nasıl kaybettiysek, bizim kalitemizdeki bir takım elinden geleni yapacak. İkinci maçı da aynı şekilde, konsantrasyonla çevirmek için oynayacağız"