UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 7. hafta maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Salı günü RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk ve futbolculardan Ismail Jakobs, kritik karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

"RAKİBİMİZİN PUANI BİZİ ALDATMASIN"

"Önemli ve kritik bir maç. Avrupa Ligi'nde ilk 8 hedefimiz devam ediyor. Bunun için önemli bir karşılaşma. Rakibimizin puanı bizi aldatmasın. Kendi liginde lider durumdalar, hiç kaybetmediler. Avrupa Ligi ve Ukrayna Ligi arasında büyük farklar var ama iyi oyunculara sahipler. Devre arası onlarda, uzun süredir maç oynamıyorlar. Hazırlık maçlarını takip ettik."

"HER MAÇI ÖNEMSİYORUZ"

"Galibiyet sayımıza, 17 deplasman üst üste kazanmış takıma 'Maçları önemsemiyoruz, konsantre olmuyorsunuz' diyemezsiniz. Her maçı önemsiyoruz, yüzde yüz hazırlanıyoruz, saygı duyuyoruz rakibe. Son maçta ikinci yarı çok domine ettik. Top girmedi. İkinci yarıyı ne kadar iyi oynadığımızı, konsantre olduğumuzu gösterdik. Bunu ligde ve Avrupa'da gösteriyoruz. Bu yüzden ligde 6 puan farkla öndeyiz. Sadece 3 beraberlik aldık. Bu 3 beraberliğin ikisinde, Eyüpspor ve Hatayspor maçlarında top girmedi. Hem ligi domine eden hem Avrupa'da ilk 8 için mücadele eden bir takım. İç sahadaki tüm maçları kazandık, bu maçı da kazanıp turu geçmek istiyoruz. Oyuncularım her maçı önemsiyor, konsantre oluyor ama her maça aynı şekilde başlamak zor. Çok fazla maç oynuyoruz. Sadece Galatasaray olarak değil... Türkiye Kupası, Avrupa Ligi, lig, milli takım... Bu kadar çok maçın oynandığı yerde oyuncular psikolojik olarak zorlanabilir. Bu da gayet normal. Biz başarılı gidiyoruz."

"YEDEK KULÜBEMİZ DARALDI"

"Şu anda tabii ki kulübemiz daraldı. Avrupa Ligi'nde Roland, Eyüp Aydın yok. Listede yoklar. Kulübede ne kadar çok oyuncu olması bizim için önemli. İyi bir 11'e sahibiz. Kulübeden gelenler önemli ama maça başlayan, oyuna girecek oyunu sayısı bize maç kazandıracak kalitede. Son iki maçtayız. Transfer yapsak da kadroda olmayacaktı bu oyuncular. Ajax maçından sonra transferleri listeye yazabiliyoruz. Giren oyuncuların ne verdiği çok önemli. Performanslarını artırabiliriz, dokunabiliriz. Bu da bizim işimiz. Oyuncularımızı daha hazır hale getireceğiz."

"HEDEFİMİZ FİNAL OYNAMAK"

"Avrupa'da ilk hedef ilk 8'in içinde olmak. Ana hedefimiz San Mames'te final oynamak. Onu düşünüyor, hayal ediyoruz. Uzun bir yol var. Çekeceğiniz kura, oynayacağınız takımlar, maç günü, sakatlıklar... Bir sürü şey var ama bir Türk takımı olarak tekrar final oynamak. Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarıyı tekrar etmek. Önemli takımlar var, güçlü takımlar var. Şampiyonlar Ligi'nden takım gelmemesi bir avantaj. Mevcut olan 36 takımla oynayacağız ileriki turlarda. Kazandığımız maçlara bakınca, oynadığımız oyuna bakınca hayaller kuruyoruz."

"ARKAYA BAKMAYA GEREK YOK"

"Mourinho'nun 'Bana göre biz öndeyiz' sözleri için ne düşünüyorsunuz?"

"Fikstür aslında... Son iki maça bakınca Göztepe ve Başakşehir gibi zorlu iki takımı yenip Hatayspor ile berabere kaldık. Maçların zorluğundan çok, maçları oynama yeteneği önemli. Geçen sene yaptık. 17 maç üst üste deplasmanda kazandık. Bu maçları iyi oynayabiliyoruz. Oyuncularımızla ve taraftarlarımızla birlikteliği ortaya koyunca, geçen sene de bunu yapıp 17 maç üst üste kazandık. Hedefimiz ligin sonuna kadar olan tüm maçları kazanmak. Başta olan, önde giden biziz. Arkaya bakmaya gerek yok. Kendi işimize bakacağız. Şu an tek düşüncemiz bu."

"SOLSKJAER TÜRK FUTBOLUNA HAYIRLI OLSUN"

"Türk futbolu için hayırlısı olsun. Önemli bir teknik adam. Futbolcu ve hoca olarak iyi işler yaptı. Ülkemize hoş geldi. Bu tür isimlerin ülkemize gelmesi iyi. Hem Beşiktaş hem Türk futbolu için hayırlısı olsun."

"OSIMHEN ÜST DÜZEY BİR SANTRFOR"

"Osimhen'in ofsayt nedeniyle 6 golü geçerlilik kazanmadı. Bu konuda bir görüşmeniz oldu mu?"

"Üst düzey bir santrfor, hem dünya hem Avrupa hem ligimiz için... Golcü oyuncular bazen pozisyona göre öncelik kazanmak için hareketli oluyor. Bence önemli olan pozisyonların içerisinde olması. Bütün maçlarla ilgili video-analiz yapıyoruz. Yıllardır Burak Yılmaz örneğini veriyoruz, Türk futbolunun en iyi santrforlarından biridir. Burak da hem savunma arasında gezerdi, ofsayta düşerdi, düşmezse golü atardı. Osimhen de aynısı. Savunma arasında gezecek, bazen savunmayı yanıltacak. Üst düzey bir santrfor. Ofsayta nasıl girmeyeceğinden çok video-analiz ile nasıl daha iyi olabileceğini gösteriyoruz."

ISMAIL JAKOBS'UN AÇIKLAMALARI:

"KAZANIRSAK ÇOK BÜYÜK BİR ADIM ATACAĞIZ"

"Avrupa Ligi'nde her maç çok önemli. Kazanırsak çok büyük bir adım atacağız. Avrupa'da da bir şeyler kazanabileceğimize inanıyoruz."