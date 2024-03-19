İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları! Ligde son 8 hafta

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta oynanan maçlarla tamamlandı. Şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet içinde yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe, oynadığı karşılaşmaları kazanmasını bildi. Öte yandan ligde son 8 haftaya girilirken iki ekibin de kalan maçları merak ediliyor. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 8 haftalık fikstürü... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri (GS FB spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2024- 11:52