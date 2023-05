Toreira'nın dişinin kırıldığı söylenen bir pozisyon var, o pozisyonda VAR devreye girse Saiss için kırmızı gündeme gelebilirdi. İkinci yarıyla birlikte gözler artık Güneş ve Buruk'un hamlelerindeydi. 2. yarının başında Aboubakar ve Cenk ile gole yakın oynayan Güneş'in takımıydı. Galatasaray baskı yediği dakikalarda yine klasik golünü yedi. Muslera'nın bu seferki suç ortağı Oliveira'ydı. Bu gol olmasa da Beşiktaş her an öne geçeceği golü atabilecek gibiydi doğrusu. Bu golle birlikte ilk hamle Buruk'tan Zaniolo ve Midtsjö ile geldi. İkinci hamle on dakika sonra yine sarı kırmızılardandı.