Galatasaray, Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor. Sarıkırmızılıların, 31 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun transferi için hem kulübü Inter hem de menajeriyle 21 Ocak'ta bir görüşme yapacağı öne sürüldü.
Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu'nun durumunu netleştirmek için İtalyan ekibinin yetkilileri ve oyuncunun Sırp menajeriyle görüşme masasına oturacak. Yapılacak görüşme sonrası transfer sürecinin seyrinin belli olması bekleniyor.
Bununla birlikte İtalyan basınında yer alan haberlerde, Inter'in Hakan Çalhanoğlu ile komtrat uzatma görüşmelerine başlamayı planladığı ifade edildi. 2027 yılında sona erecek kontratını uzatmak isteyen Inter'in, anlaşma sağlanamaması durumunda ise oyuncuyla yollarını ayırma ihtimalini değerlendireceği belirtiliyor. Kulüp, tecrübeli futbolcuyu bonservissiz kaybetmek istemediği için olası bir satışa sıcak bakabilir.
Bu sezon Inter formasıyla 19 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 7 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.