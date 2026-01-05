Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da şok gelişme! Hakan Çalhanoğlu...

Galatasaray'da şok gelişme! Hakan Çalhanoğlu... Son dakika Galatasaray haberleri: Orta saha transferi için yıldız bir ismi kadrosuna katmayı hedefleyen Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu için dikkat çeken gelişme yaşandı. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri





ABONE OL

Galatasaray, Inter'de forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor. Sarıkırmızılıların, 31 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunun transferi için hem kulübü Inter hem de menajeriyle 21 Ocak'ta bir görüşme yapacağı öne sürüldü.

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu'nun durumunu netleştirmek için İtalyan ekibinin yetkilileri ve oyuncunun Sırp menajeriyle görüşme masasına oturacak. Yapılacak görüşme sonrası transfer sürecinin seyrinin belli olması bekleniyor.