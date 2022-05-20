Galatasaray'da başkanlık seçimi için son gün!

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Gözler sarı-kırmızılılarda 11 Haziran'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimine çevrildi. Daha önce Dursun Özbek'in listesinde yer alacağını açıklayan Metin Öztürk dikkat çeken bir karara imza attı. Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu arasında gerçekleşecek seçimin kıyasıya bir rekabeti ortaya çıkaracağı öğrenildi. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2022- 06:40