05 Ekim 2021, Salı

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Fernando Muslera'dan takım arkadaşlarına uyarı! "Hakemi de yenmeliyiz"

İşte Rize galibiyetinin perde arkası! Kaptandan takımına o konuşma
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 05.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, zorlu Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrılmayı başarmıştı. Cimbom bu galibiyetin ardından milli araya 14 puanla girmeyi başardı. Ayrıca bu galibiyette sarı kırmızılı takımın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın da büyük sorumluluk üstlendiği ve devre arasında takım arkadaşlarına, "Artık uyanmalıyız. Burada sadece iyi oynamamız yetmeyebilir. Hakemi de yenmemiz gerekebilir" dediği öğrenildi. İşte o sözler...

Son yıllarda büyük sıkıntılar yaşadığı, puan kayıplarının yanı sıra çok ciddi sakatlıklar verdiği Rizespor deplasmanından, bu kez zorda olsa da puanı çıkaran Galatasaray'da, psikolojik faktörlerin yine devrede olduğu ortaya çıktı.

Kaptan Fernando Muslera'nın, tıpkı Göztepe karşılaşmasında olduğu gibi devre arası konuşmasını üstlendiği bildirildi.

Fanatik'in haberine göre; takım arkadaşlarını kenetleyen Uruguaylı file bekçisinin, "Artık uyanmalıyız. Burada sadece iyi oynamamız yetmeyebilir. Hakemi de yenmemiz gerekebilir. Burada her sene bizi hakemle birlikte biçiyorlar. Futbol dışı her şey oluyor. Bu maç dönüm maçımız. Çıkıp kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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