SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Fernando Muslera'dan takım arkadaşlarına uyarı! "Hakemi de yenmeliyiz"
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, zorlu Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrılmayı başarmıştı. Cimbom bu galibiyetin ardından milli araya 14 puanla girmeyi başardı. Ayrıca bu galibiyette sarı kırmızılı takımın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın da büyük sorumluluk üstlendiği ve devre arasında takım arkadaşlarına, "Artık uyanmalıyız. Burada sadece iyi oynamamız yetmeyebilir. Hakemi de yenmemiz gerekebilir" dediği öğrenildi. İşte o sözler...
Son yıllarda büyük sıkıntılar yaşadığı, puan kayıplarının yanı sıra çok ciddi sakatlıklar verdiği Rizespor deplasmanından, bu kez zorda olsa da puanı çıkaran Galatasaray'da, psikolojik faktörlerin yine devrede olduğu ortaya çıktı.
Kaptan Fernando Muslera'nın, tıpkı Göztepe karşılaşmasında olduğu gibi devre arası konuşmasını üstlendiği bildirildi.
Fanatik'in haberine göre; takım arkadaşlarını kenetleyen Uruguaylı file bekçisinin, "Artık uyanmalıyız. Burada sadece iyi oynamamız yetmeyebilir. Hakemi de yenmemiz gerekebilir. Burada her sene bizi hakemle birlikte biçiyorlar. Futbol dışı her şey oluyor. Bu maç dönüm maçımız. Çıkıp kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...