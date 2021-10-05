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Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın milli ara sonrası forveti belli oluyor

Milli araya moralli giren Galatasary'da ilk 11'e ismi yazılacak forvetin kim olacağı merak konusu. Spor Ajansı programında Galatasaray'ın 3 forvetini de değerlendiren Ogün Şahinoğlu, "Şu ana kadar en iyi performans Berkan Kutlu'nun. Halil kenar forvet gibi oynarsa daha iyi olabilir. Fatih hoca Assunçao'yu Taylan'ın önünde görmüyor. Milli ara dönüşünde Mostafa Mohamed'in adı ilk 11'e yazılır." dedi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
05.10.2021
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