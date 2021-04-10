MOSTAFA'DAN SONRA FALCAO DA ATTI

Ara transfer döneminde Mısır ekibi Zamalek'ten transfer edilen Mostafa Mohamed'in takıma katılmasının ardından gol yollarındaki sorunu bir nebze de olsa çözen Galatasaray'da Radamel Falcao sevinci de yaşanıyor. Falcao, İspanya'da tedavi görmüştü.