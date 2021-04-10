10 Nisan 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe elinden kaçırdı! Boupendza'yı Galatasaray kaptı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken, kulüpler de transfer çalışmalarını hızlandırdı. Ligin başarılı takımı Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza, transfer gündeminin en çok konuşulan ismi oldu. 24 yaşındaki golcü oyuncu işin flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... (Gs spor haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe elinden kaçırdı! Boupendza'yı Galatasaray kaptı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

Sarı-lacivertliler, ocak ayında tercihini forvet yerine ve 'den yana kullanmıştı. Ancak , büyük umutlarla transfer edilen ikiliden henüz skor katkısı alamamıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe elinden kaçırdı! Boupendza'yı Galatasaray kaptı

BOUPENDZA PİŞMANLIĞI
Üstelik dünyaca ünlü yıldız sakatlık sorunu yaşarken, da henüz takımın as oyuncusu haline gelemedi. Ocak ayında Mesut Özil ve İrfan Can için 'un golcüsü 'nın transferinden vazgeçilmesi büyük pişmanlığa neden olmuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe elinden kaçırdı! Boupendza'yı Galatasaray kaptı

Hatay'da 18 gol atan Boupendza krallık yarışında hala zirvede yer alıyor. Gabonlu yıldız tek başına , ve 'nin (15 gol) toplamından daha fazla gol attı. 'yi transferde pişman eden golcü isim için bomba bir iddia gündeme geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe elinden kaçırdı! Boupendza'yı Galatasaray kaptı

Milliyet'in haberine göre; Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar da çalışmalarına şimdiden başlarken bir numaralı gündemi forvet transferi...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe elinden kaçırdı! Boupendza'yı Galatasaray kaptı

MOSTAFA'DAN SONRA FALCAO DA ATTI
Ara transfer döneminde Mısır ekibi 'ten transfer edilen 'in takıma katılmasının ardından gol yollarındaki sorunu bir nebze de olsa çözen 'da sevinci de yaşanıyor. Falcao, 'da tedavi görmüştü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe elinden kaçırdı! Boupendza'yı Galatasaray kaptı

FALCAO'NUN GELECEĞİ BELİRSİZ
Kolombiyalı golcü uzun süren sakatlığın ardından formasına kavuşmuş ve attığı gollerle takımına hayat vermişti.Fakat sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Falcao'nun takımdaki geleceği henüz net değil. Kolombiyalı golcü için ABD'ye transfer iddiaları da son dönemde oldukça güçlendi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe elinden kaçırdı! Boupendza'yı Galatasaray kaptı

BOUPENDZA DETAYI
'ın transfer listesinin en tepesinde Boupendza'nın olduğu öğrenildi.
'da bu sezona damga vuran Boupendza'nın Galatasaray ile söz kestiği ve önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı terleteceği iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe elinden kaçırdı! Boupendza'yı Galatasaray kaptı

BONSERVİSİ TAMAM
, 'a bonservis olarak 5 milyon euro + bir sonraki satıştan pay olarak bir sözleşme hazırladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe elinden kaçırdı! Boupendza'yı Galatasaray kaptı

cephesinden bu teklife olumlu yanıt gelirken takas olarak 1 oyuncuyu daha istediği belirtildi. Bu ismin ise Ömer Bayram olduğu öğrenildi.

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