Son dakika spor haberi: Fenerbahçe elinden kaçırdı! Boupendza'yı Galatasaray kaptı
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken, kulüpler de transfer çalışmalarını hızlandırdı. Ligin başarılı takımı Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza, transfer gündeminin en çok konuşulan ismi oldu. 24 yaşındaki golcü oyuncu işin flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... (Gs spor haberleri)
Sarı-lacivertliler, ocak ayında tercihini forvet yerine Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'den yana kullanmıştı. Ancak Fenerbahçe, büyük umutlarla transfer edilen ikiliden henüz skor katkısı alamamıştı.
BOUPENDZA PİŞMANLIĞI
Üstelik dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil sakatlık sorunu yaşarken, İrfan Can da henüz takımın as oyuncusu haline gelemedi. Ocak ayında Mesut Özil ve İrfan Can için Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza'nın transferinden vazgeçilmesi büyük pişmanlığa neden olmuştu.
Hatay'da 18 gol atan Boupendza krallık yarışında hala zirvede yer alıyor. Gabonlu yıldız tek başına Thiam, Samatta ve Cisse'nin (15 gol) toplamından daha fazla gol attı. Fenerbahçe'yi transferde pişman eden golcü isim için bomba bir iddia gündeme geldi.
Milliyet'in haberine göre; Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar da çalışmalarına şimdiden başlarken bir numaralı gündemi forvet transferi...
MOSTAFA'DAN SONRA FALCAO DA ATTI
Ara transfer döneminde Mısır ekibi Zamalek'ten transfer edilen Mostafa Mohamed'in takıma katılmasının ardından gol yollarındaki sorunu bir nebze de olsa çözen Galatasaray'da Radamel Falcao sevinci de yaşanıyor. Falcao, İspanya'da tedavi görmüştü.
FALCAO'NUN GELECEĞİ BELİRSİZ
Kolombiyalı golcü uzun süren sakatlığın ardından formasına kavuşmuş ve attığı gollerle takımına hayat vermişti.Fakat sakatlıklar nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Falcao'nun takımdaki geleceği henüz net değil. Kolombiyalı golcü için ABD'ye transfer iddiaları da son dönemde oldukça güçlendi.
BOUPENDZA DETAYI
Galatasaray'ın transfer listesinin en tepesinde Boupendza'nın olduğu öğrenildi.
Hatayspor'da bu sezona damga vuran Boupendza'nın Galatasaray ile söz kestiği ve önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı terleteceği iddia edildi.
BONSERVİSİ TAMAM
Galatasaray, Hatayspor'a bonservis olarak 5 milyon euro + bir sonraki satıştan pay olarak bir sözleşme hazırladı.
Hatayspor cephesinden bu teklife olumlu yanıt gelirken takas olarak 1 oyuncuyu daha istediği belirtildi. Bu ismin ise Ömer Bayram olduğu öğrenildi.
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