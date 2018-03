Tudor: Kovulduğuma inanamadılar

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Sneijder’i gönderme kararını kendisinin almadığını belirterek, “Kulüp ben gelmeden Sneijder'in gönderilmesi kararını almıştı” dedi.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, TRT Spor'da katıldığı programda sarı-kırmızılı kulüpten ayrılış sürecini anlattı.

İlk olarak cumartesi günü ligde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili konuşan Tudor, "Savaşın, mücadelenin olduğu maçtı. Galatasaray açısından deplasmanda alınan 1 puan önemliydi. Ama Başakşehir - Beşiktaş maçını futbol anlamında daha iyi buldum. Beşiktaş biraz yorgundu" dedi.

Ligdeki şampiyon adayının ise Galatasaray olduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe biraz yarışın dışında kaldı gibi. İçerideki 1 puan onların işine yaramadı. Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyorum ve kendi takımım gibi hissediyorum. O oyuncular gelirken ben de oradaydım. Çok fazla puan farkı olmamasına rağmen bence Galatasaray bu avantajı kullanacak. Galatasaray çok iyi durumda ve bundan dolayı ben çok mutluyum. Sene sonunda da şampiyon olmasını içten diliyorum" dedi.



"SNEİJDER'İ BEN GÖNDERMEDİM"

Sneijder'i kulübün gönderdiğini söyleyen Tudor, "Ben karar vermedim. Kulüp ben gelmeden Sneijder'in gönderilmesi kararını almıştı. Galatasaray yeni bir sayfa açacaktı ve Sneijder'i düşünmüyordu. Sneijder çalıştığım en iyi futbolcu, bunu söyleyebilirim. Bu kulübün kararıydı. Benden önce alınmış bir karardı ve Sneijder de bunu biliyordu" dedi.

Sarı-kırmızılıların başındayken Arda Turan'ın transferini istediğini aktaran Tudor, "Arda ile konuştuk. Gelme durumu vardı. Bire bir iletişimim de vardı. Nihayetinde kulüp onu almama kararı verdi" dedi.



"İSTEMEDİĞİM HİÇBİR OYUNCU TRANSFER EDİLMEDİ"

Galatasaray'da teknik direktör olduğu dönemde istediği transferleri yapamadığını dile getiren Hırvat teknik adam, "Futbolda oyuncu izleme ekibi, sportif direktör ve hoca vardır. Başkan ile birlikte karar verirler. Benim istemediğim hiçbir oyuncu transfer edilmedi. Yaklaşık 10 oyuncu getirdik ve bazılarından çok verim alırsınız, bazıları normaldir ve bazılarından daha iyisini beklersiniz. Böyle oldu ve ortaya çıkardığımız malzeme ile başarılı olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"KOVULDUĞUMU SÖYLEDİĞİM ZAMAN ARKADAŞLARIM BANA İNANMADI"

Galatasaray'ın başında iyi gittiğini aktaran Tudor, "16 haftanın 14'ünde liderdik. İtalya'dan, İngiltere'den arkadaşlarıma bu istatistiki bilgileri verip, buna rağmen kovulduğumu söylediğim zaman bana inanmadılar. Ama futbolda işler böyledir. Geçmişte de bu tür olaylar yaşandı. Burada geçirdiğim her saniye, benim için mükemmel bir tecrübe oldu, her anın tadını çıkardım. Geriye baktığım zaman, başarılı olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.



"O GÜN GALATASARAY'DAN GÖNDERİLECEĞİMİ ANLADIM"

Ayrılık sürecini anlatan Tudor, şöyle konuştu:

"Başakşehir maçından sonra protesto edilmem benim için ilginçti. Sezona çok iyi başladık. Ardından Florya'ya otobüsle dönüyoruz ve her şey organize edilmiş. Kameralar da öyle. Cenk'e ne söylediklerini sordum. Bana karşı bir şey söyledikleri ve Terim lehine bir şey söylediklerini bana iletti. Beni en çok şaşırtan mesele, ertesi gün her yerde Terim'in fotoğrafını gördüm. Yıllarca futbol oynadım, kötü zamanları biliyorum. Juventus'da sıkıntılı süreç yaşayınca taraftar bir anlamda herkesi öldürür. Herkese tepki gösterilir. Tudor'a olan tepki, orada küçük bir tepki. Taraftar takıma tepki gösterir. Bu da benim Galatasaray'dan gitmem anlamında en önemli işaretti. O gün Galatasaray'dan gönderileceğimi anladım."