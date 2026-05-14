Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş yarın akşam saat 20.00'de Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Siyah-beyazlıların Rize kafilesi açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor maçının ardından, adale gruplarında ağrı şikayetiyle sağlık ekibimizce takip ve tedavi edilen futbolcumuz Hyeongyu Oh'un, yapılan sakatlık risk analizi neticesinde yaralanma açısından yüksek riskli olduğu değerlendirilmiş ve Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır.



Ayrıca futbolcumuz Felix Uduokhai, eşinin doğum yapacak olması sebebiyle teknik ekibimizden izin almış olup Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlı ekipte açıklanan isimler dışında Gökhan Sazdağı, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz kadroda yer almadı.

