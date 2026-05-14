Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor'un, Lille forması giyen Felix Correia'nın durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Yeni sezon için sol kanat arayışı bulunan Beşiktaş ve Trabzonspor, kış transfer döneminde de gündemlerine gelen Lille'in 25 yaşındaki Portekizli futbolcusu Felix Correia için yeniden harekte geçti.

Record'un haberine göre iki ekip de Portekizlu futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Haberde ayrıca her iki kulübün de devre arasında da oyuncuya transfer teklifi yaptığı da belirtildi.

Bu sezon transfer olduğu Lille'de iyi bir sezon geçiren Correia, çıktığı 47 maçta 5 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Lille ile mevcut sözleşmesi 2029 yılında sona erecek Felix Correia'nın, Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

