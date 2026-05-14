Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan dorukta! 33. hafta mücadelesinde Al-Qadsiah, sahasında Al Hazm'i ağırlıyor. 71 puanla 4. sırada bulunan ev sahibi ekip, önündeki Al-Ahli'yi geçerek UEFA Şampiyonlar Ligi biletini kucaklamak istiyor. Her puan altın değerinde olan Al-Qadsiah için bu maç kritik öneme sahip. Karşısında ise 39 puanla 9. sırada yer alan ve ligi ilk 10'da tamamlama hedefi güden Al Hazm bulunuyor. Prestij mücadelesi veren deplasman ekibi, güçlü rakibinden sürpriz bir sonuç çıkarmayı planlıyor. Suudi Arabistan futbolunun yıldız isimleriyle dolu bu karşılaşma, ligin kaderini belirleyecek maçlardan biri olacak. Al-Qadsiah - Al Hazm maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.

Suudi Arabistan futbolunun son dönemdeki yükselen değeri Al-Qadsiah, evinde taraftarının desteğiyle mutlak galibiyet peşinde. Teknik Direktör Brendan Rodgers yönetiminde sezonun en istikrarlı ekiplerinden biri olan ev sahibi, hücum hattındaki yıldız isimleriyle sonuca gitmeyi planlıyor. 71 puanla 4. basamakta bulunan Al-Qadsiah için bu maç, sadece bir 3 puan değil, aynı zamanda lig podyumuna yerleşme adına bir "tamam mı, devam mı" mücadelesi niteliği taşıyor. Konuk ekip Al Hazm ise bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergilemesine rağmen 39 puanla 9. sıraya kadar yükselmeyi başardı. Düşme korkusundan tamamen uzaklaşan ve üst sıralar için de iddiası bulunmayan Al Hazm, sahaya stresiz bir şekilde çıkacak. Ancak deplasman karnesi zayıf olan ekip, Al-Qadsiah'ın yüksek temposuna karşı savunma hattını sağlam tutup kontrataklarla rakibini avlamaya çalışacak. İşte Al Qadsiah-Al Hazem maçının detayları!

AL QADSIAH-AL HAZEM MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 33. haftası kapsamındaki Al Qadsiah-Al Hazem maçı, 14 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

AL QADSIAH-AL HAZEM MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadele Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

AL QADSIAH-AL HAZEM MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Qadsiah-Al Hazem maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.