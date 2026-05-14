BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, duran top çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları tamamlandı
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Yayın Tarihi: 14.05.2026 14:47