Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, ligde 48. randevuda

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Rize'de yarın oynanacak maçla, 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında ligde oynanan 47 maçın 30'unu siyah-beyazlı takım kazanırken 8'inden ise Karadeniz temsilcisi galibiyetle ayrıldı. Taraflar, 9 karşılaşmada berabere kaldı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 94 kez fileleri havalandırırdı. Çaykur Rizespor ise 46 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'IN RİZE DEPLASMANI KARNESİ

Siyah-beyazlı ekibin, Rizespor'a konuk olduğu ligdeki 23 maçta galibiyet sayısında 14-5 üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş, Rize'de oynanan maçlarda 43 kez rakip ağları sarsarken, kalesinde ise 26 gol gördü.

Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken müsabaka, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ, DEPLASMANDA SON 10 MAÇTA KAYBETMEDİ

Siyah-beyazlılar, Rizespor ile deplasmanda oynadığı son 10 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Beşiktaş, söz konusu maçların 7'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, ligde iç sahada Beşiktaş'a karşı son galibiyetini 10 Eylül 2005'te 1-0'lık skorla elde etti.

FARKLI SONUÇLAR

İki ekip arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Beşiktaş aldı.

Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda evinde oynadığı müsabakada Karadeniz ekibini 6-0 yendi.

Takımların 2000-2001 sezonunda Rize'de yaptığı lig maçında ise Beşiktaş, tarihi bir yenilgi yaşadı. Yeşil-mavili takım, 11 Şubat 2001'de yapılan karşılaşmada siyah-beyazlıları 5-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ın 8 Nisan 2019'da Rize'de 7-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 9 gol, ligde geride kalan 46 müsabaka içinde bir maçtaki en yüksek skor olarak tarihteki yerini aldı.

Ayrıca Beşiktaş, 20 Aralık 2003'teki lig karşılaşmasını 5-3 kazanırken, filelere toplam 8 gol gitti.