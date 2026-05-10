Real Oviedo – Getafe maçı kritik! Saat kaçta, hangi kanalda? La Liga’da haftanın kader maçlarından biri futbolseverleri bekliyor. Real Oviedo ile Getafe CF, zorlu mücadelede kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Real Oviedo, ligde kalma umutlarını sürdürmek için sahasında galibiyet ararken; Getafe deplasmanda kazanarak Avrupa kupaları yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. “Real Oviedo maçı ne zaman?”, “saat kaçta başlayacak?” ve “hangi kanalda canlı yayınlanacak?” soruları spor gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Estadio Carlos Tartiere’deki bu mücadele, yüksek tempolu ve çekişmeli geçmeye aday.

İspanya La Liga'nın 36. haftasında nefesler Real Oviedo - Getafe maçı için tutuldu. 10 Mayıs Pazar günü saat 19:30'da başlayacak mücadele, hem düşme hattını hem de Avrupa yarışını doğrudan etkiliyor. 44 puanla üst sıraları zorlayan Getafe ile 28 puanla ligde kalma savaşı veren Real Oviedo arasındaki bu dev randevu, S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte Real Oviedo - Getafe maçına dair son dakika gelişmeleri, muhtemel 11'ler ve canlı izleme linki...

REAL OVIEDO - GETAFE MAÇI NE ZAMAN?

Estadio Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 10 Mayıs 2026 Pazar günü (bugün) oynanacak.

REAL OVIEDO - GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 19:30'da başlayacak.

REAL OVIEDO - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı yayınlanacak.

PUAN DURUMU VE KRİTİK ANALİZ

Getafe (8. Sıra - 44 Puan): Sezonun sürpriz ekiplerinden olan Getafe, topladığı 44 puanla 8. sırada bulunuyor. Avrupa kupalarına katılım sınırına oldukça yakın olan konuk ekip, bu deplasmandan 3 puanla dönerek iddiasını son haftalara taşımak istiyor.

Real Oviedo (20. Sıra - 28 Puan): Ligin dibine demir atan Real Oviedo için artık her maç bir final niteliğinde. 28 puanla 20. sırada yer alan ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak mucizevi bir geri dönüşün fitilini ateşlemeyi hedefliyor.

