Fransa Ligue 1’de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Paris Saint-Germain (PSG), sahasında ligin orta sıralarında yer alan Stade Brest 29 ekibini konuk ediyor. Liderliğini perçinlemek isteyen PSG ile prestij mücadelesi veren Brest arasındaki bu randevu futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte PSG - Stade Brest 29 maçı öncesi tüm detaylar...

Fransa Ligi'nde şampiyonluk düğümü çözülüyor! Lider PSG, 70 puanın verdiği özgüvenle Parc des Princes'te Stade Brest 29 karşısına çıkıyor. Futbolseverler, "PSG maçı saat kaçta?" ve "Ligue 1 maçları hangi kanalda?" sorularına yanıt ararken, gözler Paris'teki yıldız isimlere çevrildi. 38 puanlı Brest'in direnç gösterip gösteremeyeceği merak konusu olurken, maçın yayın saati ve kanal bilgileri belli oldu. İşte bugün saat 22:00'de başlayacak olan dev maçın tüm detayları...

PARIS SAINT-GERMAIN - STADE BREST 29 MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Ligue 1'in bu kritik mücadele 10 Mayıs Pazar günü oynanacak.

PARIS SAINT-GERMAIN STADE BREST 29 MAÇI SAAT KAÇTA?

PSG - Stade Brest 29 maçı saat 22:00'de başlayacak.

PSG - STADE BREST 29 MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 3 ve beIN Connect kanallarında canlı yayınlanacak.

