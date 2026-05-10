Fransa Ligue 1’de 33. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Le Havre AC, sahasında Olympique de Marseille ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Karşılaşma, Stade Océane’da oynanacak. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Le Havre için büyük önem taşıyan mücadelede, Marsilya ise Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda sahadan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. “Le Havre - Marsilya maçı ne zaman?”, “saat kaçta başlayacak?” ve “hangi kanalda canlı yayınlanacak?” soruları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Fransa Ligi'nde heyecan dorukta! 53 puanlı Marsilya, 33. haftada deplasmanda Le Havre ile kozlarını paylaşıyor. "Marsilya maçı saat kaçta?" ve "Le Havre - Marsilya maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 5 maçtır galibiyete hasret kalan Le Havre'ın direnip direnip direnemeyeceği merak konusu olurken, Şampiyonlar Ligi hedefindeki Marsilya'nın performansı göz dolduruyor. İşte Pazar akşamı saat 22:00'de başlayacak olan kritik mücadelenin tüm detayları ve son dakika gelişmeleri...

LE HAVRE - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in bu önemli karşılaşması için takvim netleşti. Karşılaşma 10 Mayıs 2026 Pazar günü saat 22:00'de oynanacak.

LE HAVRE - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports ve beIN Connect kanallarında canlı yayınlanacak.

TAKIMLARIN PUAN DURUMU

Marsilya topladığı 53 puanla ligin 7. sırasında bulunuyor. Konuk ekip, şampiyonlar ligi veya Avrupa Ligi potasına girmek için bu deplasmandan mutlaka 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Le Havre 32 puanla 14. sırada yer alıyor. Son 5 maçından galibiyet çıkaramayan ev sahibi ekip, düşme hattıyla arasındaki puan farkını korumak için puan ya da puanlar arayacak.

