İngiltere Premier Lig'de sezonun son virajına girilirken, orta sıralarda yer alan iki köklü kulüp karşı karşıya geliyor. Hem Crystal Palace hem de Everton, son haftalardaki istikrarsız sonuçlara dur demek ve sezonu üst sıralarda bitirmek için sahaya çıkıyor. İşte Crystal Palace - Everton maçına dair detayları...

Crystal Palace - Everton maçı canlı anlatım için tıklayınız...

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Crystal Palace, evinde Everton'ı ağırlıyor. "Crystal Palace - Everton maçı ne zaman?" sorusu, ligdeki yerini korumak isteyen futbolseverlerin odağında. Her iki takımın da son haftalarda galibiyet alamamış olması, Selhurst Park'taki mücadeleyi daha da kritik hale getiriyor. Pazar günü saat 16:00'da başlayacak bu nefes kesen karşılaşmanın canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve maç öncesi notlar haberimizde...

CRYSTAL PALACE - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak bu önemli karşılaşma 10 Mayıs 2026 Pazar günü saat 16:00'da oynanacak.

CRYSTAL PALACE - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE - EVERTON MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ