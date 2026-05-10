Premier Lig’de heyecan dolu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Burnley FC ile Aston Villa, haftanın dikkat çeken maçında karşı karşıya geliyor. Burnley, taraftarı önünde kötü seriye son vermek isterken; Aston Villa, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kritik bir 3 puan arıyor. “Burnley - Aston Villa maçı ne zaman?”, “saat kaçta başlayacak?” ve “hangi kanalda canlı yayınlanacak?” soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Turf Moor’daki karşılaşma, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

BURNLEY - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Burnley'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu kritik karşılaşma 10 Mayıs 2026 Pazar günü (Bugün) saat 16:00'da oynanacak.

BURNLEY - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 3 ve beIN Connect kanallarında canlı yayınlanacak.

ASTON VILLA İLK 4 PEŞİNDE

58 puanla 5. sırada yer alan Aston Villa, Devler Ligi vizesi almak için Tottenham ve Liverpool ile kıyasıya bir yarış içinde. Unai Emery yönetimindeki ekip, Burnley deplasmanından 3 puanla dönerek yerini sağlamlaştırmak istiyor.

BURNLEY İÇİN SON ŞANSLAR

Ligde 20 puanla 19. sırada bulunan Burnley için çanlar çalıyor. Son 5 maçta galibiyet alamayan ev sahibi ekip, taraftarı önünde bu kötü gidişata dur diyerek kümede kalma umutlarını son haftalara taşımayı hedefliyor.

