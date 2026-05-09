Premier Lig'in dev mücadelesinde Liverpool, Anfield'da Chelsea'yi ağırlıyor. 58 puanla 4. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi için Aston Villa ile kıyasıya yarışan Liverpool, taraftarı önünde galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. 48 puanla 9. sırada bulunan Chelsea ise Avrupa kupalarına katılım şansını canlı tutmak için puan arayışında. Sezonun 36. haftasında oynanacak kritik maçta her iki takım da farklı hedefler peşinde koşuyor. Anfield'ın efsanevi atmosferinde oynanacak Liverpool - Chelsea karşılaşması, Premier Lig'in son haftalarına damga vuracak. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri merak ediliyor.

Anfield Road'da bugün futbolseverleri yüksek tempolu ve taktiksel bir savaş bekliyor. Ev sahibi Liverpool, Arne Slot yönetiminde geçiş dönemini başarıyla atlatmış görünse de geçtiğimiz hafta Manchester United'a karşı alınan 3-2'lik mağlubiyet, ilk 4 yarışını ateşe attı. Kırmızılar, bu akşam hücum gücünü konuşturarak savunma zaafiyetlerini kapatmayı planlıyor. Liverpool için bu maç, Şampiyonlar Ligi vizesini matematiksel olarak garantileme yolunda en kritik duraklardan biri. Konuk ekip tarafında ise sular bir türlü durulmuyor. 48 puanla 9. sırada kalan ve geçtiğimiz hafta evinde Nottingham Forest'a 3-1 yenilerek taraftarını hayal kırıklığına uğratan Chelsea, bu sezonun dev katili unvanını Anfield'da tekrar kazanmak istiyor. İşte Liverpool-Chelsea maçının detayları!

Liverpool-Chelsea MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig 36. hafta mücadelesi kapsamındaki Liverpool-Chelsea maçı 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Liverpool-Chelsea MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Türkiye Saati ile saat 14.30'da başlayacak.

Liverpool-Chelsea MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele beIN Sports 3 ekranları üzerinden canlı yayınlanacak.