Fransa Ligue 1'de kritik bir mücadele yaşanıyor. Şampiyonluk yarışında Paris Saint-Germain'in peşinden gelen Lens, 32. hafta maçında düşme hattındaki Nantes'ı ağırlıyor. 64 puanla 2. sırada yer alan ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle kazanarak hem liderlikle arasındaki farkı kapatmak hem de Şampiyonlar Ligi biletini garantilemek istiyor. Karşısında ise 23 puanla küme düşme tehlikesiyle boğuşan Nantes var. Konuk ekip, zorlu Lens deplasmanından puan ya da puanlarla dönerse ligde kalma şansını artıracak. Her iki takım için de hayati önem taşıyan bu karşılaşma futbolseverlerin merakla beklediği maçlardan biri. Lens - Nantes maçının oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgileri haberimizde.

Ligue 1'de sezonun en kritik virajlarından birine girilirken, kuzey ekibi Lens evinde hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta zorlu Nice deplasmanından beraberlikle dönen Lens, bu sezon Stade Bollaert-Delelis'te sergiledikleri baskın futbolla rakiplerine korku salıyor. Lens için bu 3 puan, sadece şampiyonluk yarışı için değil, arkasından gelen takımlarla puan farkını korumak adına da hayati önem taşıyor. Nantes cephesinde ise adeta bir imdat çığlığı yükseliyor. 23 puanla doğrudan düşme hattında yer alan misafir ekip, son haftalarda gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyor. Geçtiğimiz hafta Marsilya karşısında alınan 3-0'lık galibiyet takıma büyük moral aşılasa da, Lens gibi ligin en az gol yiyen savunmalarından birine sahip olan bir takıma karşı deplasmanda işleri oldukça zor olacak. İşte Lens-Nantes maçının detayları!

Lens-Nantes MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 32. haftasındaki kritik Lens-Nantes randevusu 8 Mayıs Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 21.45'te yapılacak.

Lens-Nantes MAÇI HANGİ KANALDA?

Lens-Nantes maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lens-Nantes MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lens: Risser; Ganiou, Baidoo, Sarr; Aguilar, Bulatovic, Haidara, Udol; Thauvin, Saint-Maximin; Edouard

Nantes: Carlgren; Guilbert, Awaziem, Cozza, Youssef; Lepenant, Sissoko; Kaba, Abline, Cabella; Ganago