BVB Stadion'da bu akşam heyecan dorukta! Bundesliga'nın 33. haftasında Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşıyor. Sezon boyunca istikrarlı performans sergileyen ve 67 puanla ikinci sıradaki Dortmund, şampiyonluk yarışında söz sahibi olamasa da ikincilik koltuğunu korumak için kararlı. 43 puanlık Frankfurt ise 8. sıradaki konumuyla Avrupa kupalarına katılım mücadelesinde kritik virajda. İki takım arasındaki ilk yarı maçı 3-3'lük çılgın skorla sona ermişti. Dortmund kendi evinde güçlü, Frankfurt ise deplasmanda sürpriz sonuçlar alabilen bir takım. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. İşte Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt maçının tüm detayları.

BVB Stadion'da sezonun son büyük randevusu yaşanıyor. Ev sahibi Borussia Dortmund, geçtiğimiz hafta Gladbach deplasmanında aldığı beklenmedik yenilgiyi unutarak taraftarı önünde yeniden moral bulmak istiyor. Teknik direktör Niko Kovac yönetiminde ligin en istikrarlı ekiplerinden biri olan Dortmund, Şampiyonlar Ligi katılımını garantilemiş olmanın rahatlığıyla ancak ikincilik prestijini koruma arzusuyla sahaya çıkacak. Sakatlıkları bulunan Emre Can ve Ramy Bensebaini gibi önemli eksiklere rağmen, Serhou Guirassy ve Maximilian Beier gibi formda hücum silahları, ev sahibi ekibin galibiyet yolundaki en büyük güvencesi. Eintracht Frankfurt tarafında ise tüm planlar Avrupa kupaları üzerine kurulu. Teknik direktör Albert Riera yönetimindeki konuk ekip, son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizse de hala Konferans Ligi veya Avrupa Ligi potasına girme şansını koruyor. Geçtiğimiz hafta Hamburg karşısında alınan mağlubiyetin ardından bu zorlu deplasmanda puan ya da puanlar arayacak olan Frankfurt'ta, kırmızı kart cezalısı Rasmus Kristensen'in yokluğu savunmada elini zayıflatıyor. Ancak hücum hattında genç yıldız Can Uzun ve tecrübeli isimlerin yaratıcılığına güvenen konuk ekip, ligin en zorlu deplasmanlarından birinde sürpriz bir sonuca imza atarak sezonun son haftasına umutlu girmeyi hedefliyor. İşte Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçının detayları!

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 33. haftasındaki kritik Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt randevusu 8 Mayıs Cuma günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 21.30'da yapılacak.

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt MAÇI HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Ryan; Toljan, Moreno, Matturro, Varela; Raghouber; Losada, Martinez, Olasgasti, Romero; Espi

Eintracht Frankfurt: Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Galan; Torro, Moncayola; Raul Garcia, Gomez, Moro; Budimir