Beşiktaş'tan Trabzonspor taraftarları için açıklama

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşması öncesinde deplasman tribünüyle ilgili karar açıklandı.
İl Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, Trabzonspor taraftarları mücadelede misafir takım tribününde yer alamayacak.
Öte yandan Beşiktaş Kulübü, yaptığı açıklamada maç biletlerinin ev sahibi takım taraftarları için satışa sunulduğunu duyurdu.
İl Güvenlik Kurulu kararı uyarınca Trabzonspor taraftarları, Tüpraş Stadyumu misafir takım tribününde yer almayacaktır.
Taraftarlarımız, misafir takım tribününden bilet satın alabilirler. Bilet fiyatı 1.250 TL'dir.
