Real Madrid'de Tchouameni ve Valverde kavga etti: Valverde hastanelik oldu!

Marca'nın haberine göre Real Madrid antrenmanında Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında büyük bir gerginlik yaşandı. İddiaya göre ikili, antrenmandaki bir pozisyonun ardından sert şekilde tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüdüğü, iki oyuncunun birbirini ittiği ve yaşanan gerilimin soyunma odasında da sürdüğü öne sürüldü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Soyunma odasında iki futbolcu arasındaki tansiyonun daha da yükseldiği iddia edildi. Yeniden karşı karşıya gelen Valverde ile Tchouameni arasındaki tartışmanın bu kez fiziksel müdahaleye kadar vardığı öne sürüldü. Haberde, yaşanan olay sonrası Federico Valverde'nin hastaneye kaldırıldığı da belirtildi.

KİMSE TESİSLERDEN ÇIKMADI

Takım içerisinden "çok ciddi" olduğu belirtilen kavga sonrasında Real Madrid'de acil durum toplantısı yapıldı. Antrenmandan sonra tek bir oyuncunun bile tesislerden ayrılmadığı kaydedildi.

REAL MADRID'DE NELER OLUYOR?

Takım içindeki gerginlik yalnızca Valverde-Tchouameni olayı ile sınırlı değil. Yakın zamanda Antonio Rüdiger de sezon başında 50 milyon euro bonservisle kadroya katılan Antonio Carreras'a tokat attığı iddiası ile gündeme gelmişti. Ayrıca The Athletic, Rüdiger'in A takım oyuncularından biriyle sorun yaşadığını doğrularken, olayın diğer tarafında yer alan futbolcunun ismini paylaşmamıştı.