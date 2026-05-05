Yayın Tarihi: 05.05.2026 10:19 Güncelleme Tarihi: 05.05.2026 10:25
Galatasaray, Fransız sağ bek Sacha Boey'nin geleceğiyle ilgili önemli bir karar aşamasında.
OPSİYONA SICAK BAKILMIYOR
Sky Sport'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Bayern Münih ile yapılan anlaşmada yer alan 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmaya sıcak bakmıyor.
YERİNİ KAYBETTİ
2024 yılının Ocak ayında Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan 25 yaşındaki oyuncu, bu yılın Şubat ayında sezonun ikinci yarısı için yeniden sarı-kırmızılı takıma kiralanmıştı. İstanbul'a dönüşünün ardından 16 maçta forma giyen Boey, 2 gol kaydetmesine rağmen son haftalarda ilk 11'deki yerini kaybetti.
G.SARAY VAZGEÇMİŞ DEĞİL
Alman ekibinde beklenen performansı sergileyemeyen Fransız futbolcunun yaz aylarında kiralık sözleşmesi sona eriyor. Galatasaray yönetimi ise belirlenen bonservis bedelini yüksek bulurken, oyuncudan tamamen vazgeçmiş değil.
YENİDEN KİRALANABİLİR
Kulübün planları arasında Bayern Münih ile yeniden kiralama anlaşması yapmak ya da 15 milyon euroluk bedeli aşağı çekmek için pazarlık masasına oturmak yer alıyor.
Futbola Rennes altyapısında başlayan Boey, Dijon'daki performansının ardından Galatasaray'a transfer olmuş ve burada gösterdiği çıkışla Avrupa'nın dikkatini çekmişti. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun geleceğiyle ilgili kararını yaz transfer döneminde netleştirecek.
