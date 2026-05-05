Yayın Tarihi: 05.05.2026 12:45 Güncelleme Tarihi: 05.05.2026 13:53
Galatasaray, Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun geleceğiyle ilgili nihai kararını sezon sonunda verecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un sezon başında kadrosunda görmek istediği Singo, ilk haftalarda sergilediği performansla dikkat çekmişti.
FORMAYI KAPTIRDI
Ancak ilerleyen süreçte yaşadığı sakatlık ve istikrarsız form grafiği nedeniyle 25 yaşındaki futbolcu, formayı Roland Sallai'ye kaptırdı. Bu durum, oyuncunun takım içindeki rolünü de tartışmaya açtı.
TEKLİFLER MASAYA YATIRILACAK
Sabah'ın haberine göre Avrupa kulüplerinin radarına giren Singo için yönetim, sezon sonunda kapsamlı bir değerlendirme yapacak. Galatasaray, yıldız oyuncuya gelecek cazip teklifleri masaya yatırmayı planlıyor.
54 MİLYON EURO
Singo, son 4 maçta yalnızca 44 dakika sahada kalırken, bu sezon da sadece 11 karşılaşmaya ilk 11'de başlayabildi. Yıldız oyuncunun 5 yıllık maaşının toplamda 24 milyon euro'yu bulması ve bonservisiyle birlikte Galatasaray'a maliyetinin 54 milyon euro'ya ulaşması, performansıyla kıyaslandığında eleştiri oklarının hedefi haline gelmesine neden oldu.
Teknik direktör Okan Buruk'un da oyuncunun performansından memnun olmadığı ve bu durumu yönetime ilettiği öğrenildi. Yaşanan gelişmeler, sezon sonunda Singo ile ilgili önemli kararların alınabileceğine işaret ediyor.
G.SARAY ZARAR ETMEK İSTEMİYOR
Öte yandan Galatasaray yönetimi, yüksek bir bonservis bedeli ödediği oyuncudan zarar etmeden çıkmanın yollarını arıyor. Avrupa kulüplerinin radarında olduğu belirtilen Singo için gelecek tekliflerin değerlendirilmesi bekleniyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 28 maçta görev alan Singo, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.