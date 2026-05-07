7 Mayıs 2026 Perşembe günü Süper Loto heyecanı yeniden milyonları ekran başına topladı. Haftanın çekilişinde şanslı numaralar açıklanırken, büyük ikramiye hayali kuran vatandaşlar sonuçları araştırmaya başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda yapılan çekilişin ardından “Süper Loto sonuç sorgulama ekranı” ve “kazanan numaralar” aramaları hız kazandı.

Haftanın üç günü (Salı, Perşembe, Pazar) çekilen Süper Loto'da bir çekiliş heyecanı daha geride kaldı. 7 Mayıs 2026 tarihli çekilişin ardından "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" ve "Süper Loto hangi numaralar kazandı?" soruları arama motorlarında yoğunluk kazandı. Milyonlarca liralık devreden ikramiye tutarı, her geçen hafta iştahları kabartırken bu akşamki sonuçlarla beraber talihli listenin netleşmesi bekleniyor. İşte adım adım Süper Loto bilet sorgulama işlemi ve gecenin şanslı rakamları...

7 MAYIS 2026 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan çekilişte, 7 Mayıs gecesinin şanslı numaraları şunlar oldu:

1 11 20 33 35 47

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Süper Loto sonuçlarını öğrenmek ve ikramiye kontrolü yapmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

Milli Piyango Online resmi web sitesine (millipiyangoonline.com) giriş yapın. Ana sayfada yer alan "Sonuçlar" sekmesine tıklayın. Oyun listesinden "Süper Loto"yu seçin. 7 Mayıs 2026 tarihli çekilişi seçerek biletinizdeki numaraları karşılaştırın.

Ayrıca Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden de biletinizi okutarak kazancınızı anında görebilirsiniz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının seçilmesiyle oynanır.

6 bilen: Büyük ikramiyeyi kazanır.

5, 4, 3 ve 2 bilenler: Farklı oranlarda ikramiye almaya hak kazanır.

İkramiye ödemeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl boyunca geçerlidir.