Ligde zor günler geçiren Chelsea, Stamford Bridge'de formda rakibi Nottingham Forest'ı konuk etti. Konuk ekip sahadan 3-1'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla beraber Londra temsilcisi, kaybetme serisini 6 maça çıkardı.



Konuk ekip Nottingham Forest'ın gollerini 2. ve 52. dakika Awoniyi, 15. dakika ise penaltıdan Jesus kaydetti.

Chelsea'nin tek golü ise 90+3. dakikada Joao Pedro'dan geldi.

Ev sahibi ekipte Cole Palmer 45+9. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.



Bu galibiyetle puanını 42'ye çıkaran Nottingham Forest, Vitor Perreira yönetiminde küme düşme hattıyla aradaki farkı bitime 3 hafta kala 6 puana çıkardı ve rahat bir nefes aldı.

48 puanda kalan Chelsea ise haftayı 9. sırada tamamladı.