CANLI: AS Roma - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Roma-Fiorentina maçı dev randevu! Saat kaçta, hangi kanalda? Serie A’da haftanın en kritik karşılaşmalarından biri futbolseverleri bekliyor. AS Roma ile ACF Fiorentina, Şampiyonlar Ligi yarışını doğrudan etkileyecek mücadelede kozlarını paylaşacak. Roma, taraftarı önünde mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkarken; Fiorentina ise deplasmanda alacağı puanlarla Avrupa kupaları yolunda avantaj yakalamak istiyor.

Roma-Fiorentina maçını canlı izlemek için tıklayın!

İtalya Serie A'da 35. hafta heyecanı başkentte noktalanıyor! Roma, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda sahasında Fiorentina'yı ağırlıyor. "Roma - Fiorentina maçı ne zaman?" sorusu, Avrupa kupaları yarışını takip eden futbolseverlerin odağında. Roma evinde hata yapmayarak ilk dört iddiasını koruyacak mı? İşte canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve maç öncesi kritik notlar...

ROMA - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN?

Olimpico Stadyumu'nda oynanacak bu dev karşılaşma 4 Mayıs 2026 Pazartesi (Bugün) oynanacak.

ROMA - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 21:45'te başlayacak.

ROMA - FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma-Fiorentina maçı S Sport 2, S Sport Plus kanallarında yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi Luca Zufferli yönetecek.

ROMA İLK 4 PEŞİNDE

Sezonun son virajına girilirken Roma, değerli ilk dört sıra mücadelesini sürdürüyor. Son haftalarda yaşanan puan kayıplarını bu maçla telafi etmek isteyen Giallorossi, taraftar desteğiyle 3 puana kilitlendi.

FIORENTINA RAHAT NEFES ALMAK İSTİYOR

Toskana ekibi Fiorentina ise ligde kalmayı matematiksel olarak garantilemeye çok yakın. Prestij ve lig sıralamasında daha yukarılara tırmanmak isteyen "Mor Menekşeler", Roma deplasmanından puanla dönerek sezonun geri kalanını rahat geçirmeyi hedefliyor.

ROMA - FIORENTINA MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ İÇİN TIKLA