Werder Bremen-Augsburg maç bilgileri: Saat kaçta ve hangi kanalda?

Bundesliga'nın 32. haftasında kritik bir mücadele yaşanıyor. Küme düşme hattı yakınlarında 32 puanla mücadele eden Werder Bremen, evinde Augsburg'u ağırlayarak kalmayı garantileme fırsatını yakalayabilir. Geçen hafta Stuttgart'tan aldığı beraberlikle morali yerinde olan Bremen, taraftarının önünde galibiyetle matematiksel olarak Bundesliga'da kalacak. 37 puanlı Augsburg ise Avrupa hayallerinin neredeyse bittiği bu sezonun geri kalanını prestij maçları olarak değerlendiriyor. Her iki takım için de farklı hedeflerin söz konusu olduğu maç, Alman futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Werder Bremen - Augsburg maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.