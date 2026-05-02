Bundesliga'da şampiyonluğu garantileyen Bayern Münih, 32. hafta karşılaşmasında küme düşme hattındaki Heidenheim'ı Allianz Arena'da ağırlıyor. 82 puanla zirvede yer alan ve kupayı müzesine götüren Bavyera ekibi, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında PSG ile yapacağı kritik maç öncesi rotasyon yapabilir. Vincent Kompany yönetimindeki takım, genç oyunculara şans tanıyarak kadrosuna derinlik katmayı hedefliyor. Öte yandan 22 puanla son sırada yer alan Heidenheim, ligde kalma mücadelesinde her puana muhtaç durumda. Bayern Münih - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmayla ilgili tüm detaylar.

Bavyera'da sezonun bitimine 3 hafta kala 82 puana ulaşarak şampiyonluğunu resmen ilan eden Bayern Münih, evinde taraftarlarıyla buluşuyor. Geçtiğimiz hafta Mainz deplasmanında 3-0 geriden gelip 4-3 kazanan ev sahibi, muazzam bir karakter koyarak moral depolamıştı. Teknik direktör Vincent Kompany'nin, hafta içi oynanacak Paris Saint-Germain maçı öncesinde yıldızlarını dinlendirip kadroda revizyona gitmesi bekleniyor. Ancak Bayern'in yedek kulübesinin bile ligin çok üzerinde bir kaliteye sahip olması, onları her şartta maçın net favorisi yapıyor. Heidenheim için ise durum oldukça kritik. 31 maçta topladığı 22 puanla ligin dibine demir atan konuk ekip, geçtiğimiz hafta St. Pauli karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle lige tutunma adına küçük bir ışık yakmıştı. Ancak güvenli bölgeyle aradaki puan farkı göz önüne alındığında, Heidenheim'ın bu deplasmandan puanla dönmesi şart. İşte Bayern Münih-Heidenheim maçının detayları!

Bayern Münih-Heidenheim MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Budnesliga'nın 32. haftasındaki kritik Bayern Münih-Heidenheim randevusu 2 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 16.30'da yapılacak.

Bayern Münih-Heidenheim MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih-Heidenheim maçı S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayern Münih-Heidenheim MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Urbig; Laimer, Kim, Ito, Davies; Kimmich, Goretzka; Olise, Ndiaye, Diaz; Jackson

Heidenheim: Ramaj; Busch, Mainka, Fohrenbach, Behrens; Schoppner, Dorsch, Beck; Pieringer, Zivzivadze, Dinkci