CANLI | Atalanta - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A’da 35. hafta heyecanı devam ederken, Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren Atalanta, evinde ligde kalmayı büyük ölçüde garantileyen Genoa'yı konuk ediyor. İtalya Kupası'ndan elenmenin üzüntüsünü yaşayan Bergamo temsilcisi, sahasında kazanarak moral bulmak istiyor. İşte 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak bu karşılaşmanın saati, yayıncı kuruluşu ve takımlardan son bilgiler...

ATALANTA - GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 35. haftasındaki bu zorlu mücadele 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak. Karşılaşma saat 19:00'da (TSİ) başlayacak.

ATALANTA - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Ligi'nin Türkiye'deki resmi yayıncıları olan S Sport ve dijital platformlar, bu karşılaşmayı naklen ekranlara getirecek.

TAKIMLARDA SON DURUM VE ANALİZ

Ligde çıktığı son 4 karşılaşmada galibiyet alamayan Atalanta, ilk 6 sıra hedefinden uzaklaşmış durumda. İtalya Kupası yarı finalinde penaltılarla elenmenin şokunu yaşayan ekip, Genoa karşısında kazanarak taraftarının gönlünü almak istiyor. Sezonun ana hedefi olan ligde kalma mücadelesinde mutlu sona çok yakın olan Genoa, rahat bir konumda bulunuyor. Son maçlarda dirençli bir futbol sergileyen konuk ekip, Bergamo deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyor.

