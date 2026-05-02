Suudi Arabistan Pro Lig’in 31. haftasında orta sıralarda yer alan iki ekibin mücadelesi sahne alıyor. Damac FC, evinde Al-Khaleej Club ekibini ağırlayarak ligdeki konumunu sağlamlaştırmak istiyor. İşte 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak bu karşılaşmanın saati, yayıncı kuruluşu ve takımlardan son bilgiler...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor! 40 puanla 7. sırada yer alan Damac FC, 35 puanla 11. sırada bulunan Al-Khaleej ile karşı karşıya geliyor. Ligin ilk yarısında oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan mücadelenin rövanşında gözler "Maç saat kaçta?" ve "Hangi kanalda?" sorularına çevrildi. İşte Damac FC - Al-Khaleej maçının canlı yayın detayları ve tüm bilgiler...

DAMAC FC - AL-KHALEEJ MAÇI SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 31. haftasında oynanacak bu karşılaşma 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak. Mücadele saat 19:10'da başlayacak.

DAMAC FC - AL-KHALEEJ MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig heyecanı Türkiye'de dijital platformlar ve belirli spor kanalları üzerinden takip edilebiliyor. Damac FC-Al-Khaleej Club maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

