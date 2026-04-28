Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a deplasmanda mağlup olan Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Derbinin ardından Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, yönetim kurulunu toplayacaklarını ve aksiyon alacaklarını açıklamıştı.

İŞTE ALINAN KARARLAR

Pazartesi günü 14.00 sularında başlayan toplantı sonrası sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde aldıkları kararları duyurdu. Alınan kararlara göre Sportif Direktör Devin Özek, Futbol Koordinatörü Berke Çelebi ve Teknik Direktör Domenico Tedesco'ya veda edildi. Takımın başında kalan üç maça Zeki Murat Göle çıkacağı belirtildi.

YENİ ADAY MEHMET ALİ AYDINLAR