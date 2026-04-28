Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a deplasmanda mağlup olan Fenerbahçe'de dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Derbinin ardından Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, yönetim kurulunu toplayacaklarını ve aksiyon alacaklarını açıklamıştı.
İŞTE ALINAN KARARLAR
Pazartesi günü 14.00 sularında başlayan toplantı sonrası sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde aldıkları kararları duyurdu. Alınan kararlara göre Sportif Direktör Devin Özek, Futbol Koordinatörü Berke Çelebi ve Teknik Direktör Domenico Tedesco'ya veda edildi. Takımın başında kalan üç maça Zeki Murat Göle çıkacağı belirtildi.
YENİ ADAY MEHMET ALİ AYDINLAR
Fenerbahçe'de seçim sürecine dair hareketlilik artıyor. Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli kulübün çarşamba günü resmi olarak seçim kararını duyurması beklenirken, açıklamanın ardından Sadettin Saran, Hakan Safi ve Barış Göktürk'ün yanı sıra yeni bir ismin daha başkanlık için adaylığını ilan etmesi gündemde. O ismin de Mehmet Ali Aydınlar olması bekleniyor. 2008-2011 yılları arasında TFF yönetim kurulu üyeliği yapan Aydınlar, daha sonra TFF Başkanı da olmuştu. Aydınlar, son olarak 2013 kongresinde Aziz Yıldırım'a karşı başkan adayı olmuştu.